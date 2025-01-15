В Украине резко изменилась цена на один из овощей борщевого набора: прогноз экспертов

На этой неделе морковь подешевела на 10%.

Цены на морковь в Украине начали снижаться, однако качество продукции вызывает беспокойство. Производители отмечают, что процент отбраковки значительно вырос по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Только в начале этой недели морковь подешевела на 10%, сейчас ее цена колеблется в пределах 23-30 грн/кг ($0,54-0,71/кг), в зависимости от качества. Производители вынуждены повышать цены, даже несмотря на ограниченное количество качественной моркови.

Спрос на морковь среднего и низкого качества в Украине сохраняется на низком уровне, что существенно сдерживает цены. Оптовые компании и розничные сети закупают овощ лишь небольшими партиями из-за слабого спроса. Кроме того, качество моркови значительно ухудшилось из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на ее рост и уборку урожая.

"Начиная со второго летнего месяца 2024 года, в Украине установилась засушливая жаркая погода, которая не давала нормального развития насаждениям. Осенью прошлого года из-за осадков во время уборки фермеры вынуждены были закладывать на хранение продукцию с высокой влажностью", — говорится в сообщении.

Несмотря на снижение цен на морковь, стоимость овоща в Украине все еще в 2,2 раза выше по сравнению с серединой января 2024 года.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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