В Украине резко изменилась цена на популярный овощ: что известно

Цена на картофель резко изменилась / © Unsplash

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Украинские фермеры продают картофель за 16-26 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной снижения цен является крайне низкий спрос. Кроме того, на рынке появилось большое количество некондиционной продукции – из-за потепления картофель в хранилищах быстро портится, поэтому аграрии активно распродают запасы.

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Однако, несмотря на текущее падение, цены на картофель на 23% выше, чем в прошлом году. Эксперты не исключают, что к концу сезона рынок ждут новые колебания.

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