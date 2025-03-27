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В Украине резко изменилась цена на популярный овощ: что известно
Украинские фермеры снижают цены на картофель из-за низкого спроса.
Украинские фермеры продают картофель за 16-26 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной снижения цен является крайне низкий спрос. Кроме того, на рынке появилось большое количество некондиционной продукции – из-за потепления картофель в хранилищах быстро портится, поэтому аграрии активно распродают запасы.
Однако, несмотря на текущее падение, цены на картофель на 23% выше, чем в прошлом году. Эксперты не исключают, что к концу сезона рынок ждут новые колебания.
Раньше мы писали, что будет с ценами на яйца в ближайшее время.