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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
425
Время на прочтение
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В Украине резко изменилась цена на популярный овощ: что известно

Украинские фермеры снижают цены на картофель из-за низкого спроса.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Цены на картофель

Цена на картофель резко изменилась / © Unsplash

Украинские фермеры продают картофель за 16-26 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной снижения цен является крайне низкий спрос. Кроме того, на рынке появилось большое количество некондиционной продукции – из-за потепления картофель в хранилищах быстро портится, поэтому аграрии активно распродают запасы.

Однако, несмотря на текущее падение, цены на картофель на 23% выше, чем в прошлом году. Эксперты не исключают, что к концу сезона рынок ждут новые колебания.

Раньше мы писали, что будет с ценами на яйца в ближайшее время.

Дата публикации
Количество просмотров
425
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