Картофель / © unsplash.com

Реклама

На украинском рынке картофеля на этой неделе фиксируют заметный спад спроса на картофель. Это привело к снижению цен.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают аналитики, на этой неделе торговая активность в сегменте картофеля заметно ослабла. Несмотря на ожидания производителей на традиционное подорожание накануне новогодних праздников, отпускные цены начали снижаться. Оптовые компании не спешат наращивать закупки, объясняя это уменьшением потребительского спроса.

Реклама

Сейчас качественный картофель на украинском рынке продают в пределах 6-12 грн за килограмм (0,14-0,29 доллара), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Эксперты связывают коррекцию цен сразу с несколькими факторами: слабым спросом, стабильными поставками из местных хозяйств, а также не слишком высоким качеством продукции, которое сдерживает темпы реализации на внутреннем рынке.

В то же время аналитики обращают внимание, что в целом картофель в Украине сейчас продается в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря прошлого года.

Напомним, недавно в Кабмине ответили, будет ли повышение тарифов на воду зимой.