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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине резко изменилась цена на популярный салатный овощ

Теплая погода ускорила созревание помидоров, что повлекло стремительное удешевление.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на помидоры

Цены на помидоры / © Pixabay

В Украине снова подешевели тепличные помидоры. За последнюю неделю цены упали еще на 14%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной такого удешевления стала массовая уборка как тепличных томатов, так и продукции из пленочных теплиц в южных регионах страны. Благоприятная солнечная погода ускорила созревание томатов, поэтому на рынке их сейчас очень много.

Спрос остается высоким, но из-за большого количества предложения цены продолжают снижаться. Сейчас помидоры продают по 40-55 грн за килограмм, в зависимости от качества и объема партии.

Интересно, что даже с падением цен тепличные помидоры сейчас стоят в среднем на 17% дороже, чем в прошлом году. Продавцы предполагают, что продукция может еще подешеветь — многие хозяйства только начали активную уборку урожая.

Напомним, сейчас кофейный сектор переживает кризис: рекордный рост цен объясняют «идеальным штормом» засух.

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