В Украине резко изменились цены на продукты: в НБУ озвучили причину

Овощная агропродукция подешевела на 25,7% благодаря расширению количества предложений.
В Украине снизились цены на овощи и фрукты. Причиной тому стали темпы годовой инфляции, которые замедлились с 11,3% до 8,6%.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в августе 2023 года.
Отмечается, что скорость роста цен оказалась существенно ниже траектории прогнозирования в "Инфляционном отчете" за июль текущего года.
"Это спровоцировано высоким объемом предложений сырых пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов из нового урожая – темпы роста стоимости такого "сырья" стремительно упали до 3,4% в годовом измерении (р/у)", — говорится в сообщении.
В частности, овощная агропродукция подешевела на 25,7% благодаря расширению количества предложений.
"Просела стоимость овощей в потребительском наборе, а также бахчевых культур, в результате благоприятных погодных условий и наращивания сельхозпроизводства в некоторых регионах. При этом перестали дорожать и алкогольные напитки, что не связано с "новым урожаем", а вызвано лишь замедленным ростом на фоне давления со стороны "теневого бизнеса", — сказано в сообщении.
Цены на продукты в Украине.
- Глобальные цены на продовольствие снижаются, но некоторые продукты стремительно дорожают.
- В Украине дешевеют овощи нового урожая. Такая тенденция на продовольственном рынке наблюдалась в августе.
- В Украине этой осенью подешевеет картофель. Снижение цен ожидается в конце сентября-начале октября, когда будет собран весь урожай.