В Украине резко изменились цены на продукты: в НБУ озвучили причину

В Украине снизились цены на овощи и фрукты. Причиной тому стали темпы годовой инфляции, которые замедлились с 11,3% до 8,6%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в августе 2023 года.

Отмечается, что скорость роста цен оказалась существенно ниже траектории прогнозирования в "Инфляционном отчете" за июль текущего года.

"Это спровоцировано высоким объемом предложений сырых пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов из нового урожая – темпы роста стоимости такого "сырья" стремительно упали до 3,4% в годовом измерении (р/у)", — говорится в сообщении.

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В частности, овощная агропродукция подешевела на 25,7% благодаря расширению количества предложений.

"Просела стоимость овощей в потребительском наборе, а также бахчевых культур, в результате благоприятных погодных условий и наращивания сельхозпроизводства в некоторых регионах. При этом перестали дорожать и алкогольные напитки, что не связано с "новым урожаем", а вызвано лишь замедленным ростом на фоне давления со стороны "теневого бизнеса", — сказано в сообщении.

Цены на продукты в Украине.

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