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В Украине резко изменились цены на один из популярных салатных овощей
Помидоры из теплиц стремительно дешевеют: аналитики рассказали, будет ли дальнейшее падение цен.
Цены на тепличные помидоры в Украине за неделю упали в среднем на 20% из-за роста предложения и небольшого спроса.
Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Сейчас украинские томаты продают по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), в зависимости от сорта.
Главные причины — насыщение рынка местной продукцией и стабильные импортные поставки. Однако по сравнению с маем 2024 года цены до сих пор на 23% выше.
Производители не исключают дальнейшего снижения цен, чтобы избежать запасов на складах. Поэтому уже скоро украинцы могут ожидать еще более доступных тепличных овощей.
Напомним, из-за весенних заморозков Украина потеряла часть урожая. Как следствие, вырастут в цене продукты.