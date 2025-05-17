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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине резко изменились цены на один из популярных салатных овощей

Помидоры из теплиц стремительно дешевеют: аналитики рассказали, будет ли дальнейшее падение цен.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на помидоры

Цены на помидоры / © pixabay.com

Цены на тепличные помидоры в Украине за неделю упали в среднем на 20% из-за роста предложения и небольшого спроса.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Сейчас украинские томаты продают по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), в зависимости от сорта.

Главные причины — насыщение рынка местной продукцией и стабильные импортные поставки. Однако по сравнению с маем 2024 года цены до сих пор на 23% выше.

Производители не исключают дальнейшего снижения цен, чтобы избежать запасов на складах. Поэтому уже скоро украинцы могут ожидать еще более доступных тепличных овощей.

Напомним, из-за весенних заморозков Украина потеряла часть урожая. Как следствие, вырастут в цене продукты.

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