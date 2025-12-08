В Украине резко изменились цены на овощи и фрукты

Некоторые продукты подешевели / © Pixabay

Оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю не изменились, однако некоторые позиции прибавили в стоимости. Так, на одну гривну подорожали картофель и белокочанная капуста.

Об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, просел нижний предел цен на репчатый лук. Раньше ее продавали по 7-9 гривен за килограмм — сейчас она стоит в пределах 4-9 гривен.

Огурцы подорожали на 20 гривен и тем самым побили рекорд восьмилетней давности. Килограмм огурцов сейчас отпускают по 90-160 гривен.

Во фруктовом сегменте вырос верхний предел цен на яблоки — от 20-35 до 20-40 грн/кг и на апельсины — от 65-125 до 65-135 грн/кг. Также расширился диапазон цен и на бананы — от 52-58 до 52-70 грн/кг.

Ранее сообщалось, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к удорожанию продуктов питания до 30%, прежде всего молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении. В то же время, овощи, в частности картофель, будут оставаться более стабильными в цене и незначительно изменят стоимость.

На украинском рынке в конце года традиционно происходит рост спроса. Это связано с тем, что люди готовятся к рождественским и новогодним праздникам. Предпраздничный спрос в декабре может подтолкнуть цены на 1,5-7% вверх.