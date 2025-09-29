В Украине резко изменились цены на овощи и фрукты в Украине

Овощи и фрукты / © pixabay.com

На рынке в Украине в период с 22 по 28 сентября зафиксировали заметные ценовые колебания на овощи и фрукты. Часть продукции существенно подорожала из-за сокращения предложения, тогда как другие позиции, наоборот, снизились в цене благодаря сезонному поступлению больших объемов.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Цены на овощи в Украине

Наибольший скачок произошел на морковь: ее цена выросла с 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг.

Дороже стала и свекла — с 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг, несмотря на рост предложения.

Огурцы тоже продолжают дорожать, сейчас они стоят 25-75 грн/кг, тогда как помидоры наоборот снизились в цене — минимальная граница упала с 12 до 8 грн/кг.

Лук репчатый подешевел с 9 до 7 грн/кг, а белокочанная капуста выровняла диапазон — с 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.

Пекинская капуста также подешевела — с 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, тогда как брокколи поднялась в цене до 40-65 грн/кг, а цветная капуста — до 25-50 грн/кг.

Сладкий перец вырос в цене, но его диапазон сузился с 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Кабачки тоже прибавили в цене — с 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Подешевели чеснок и зеленый лук, что частично компенсировало подорожание других позиций.

Картофель в супермаркетах остался стабильным — 12,90-18,90 грн/кг.

Цены на фрукты и ягоды в Украине

Во фруктово-ягодном сегменте ситуация также была разнонаправленной.

Ранние яблоки подорожали с 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг.

Виноград поднялся с 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.

В то же время груши снизились в цене с 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.

Сливы подешевели с 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

Сезонные ягоды и бахчевые продолжили дешеветь. Арбузы упали с 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг, дыни — с 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

Нектарины сохранили ценовой диапазон в пределах 50-110 грн/кг.

Среди импорта подешевели киви и апельсины.

В ягодах зафиксирована смешанная динамика: голубика выросла в цене до 180-380 грн/кг, тогда как малина снизилась до 150-220 грн/кг.

Таким образом, на прошлой неделе украинские покупатели столкнулись с подорожанием моркови, свеклы, огурцов, брокколи, цветной капусты и винограда, тогда как помидоры, лук репчатый и пекинская капуста, арбузы и дыни стали доступнее.

К слову, по прогнозам экспертов, осенью 2025 года цены на картофель и подсолнечное масло в Украине будут оставаться выше, чем ожидали потребители. Так, цена на картофель стабилизируется в пределах 9-11 грн/кг. Подсолнечное масло может достичь в цене 95-100 грн/л в октябре-ноябре, что станет самым высоким показателем с 2022 года.