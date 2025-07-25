В Украине резко изменились цены на популярную ягоду: сколько придется заплатить за килограмм

Лохина / © pixabay.com

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Голубика в Украине дешевеет уже шестую неделю подряд. Сейчас ягоду продают по 165-240 грн за килограмм — это на 15% меньше, чем неделю назад.

Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

Специалисты объясняют, что цены падают из-за большого предложения: почти все фермеры уже вышли на рынок со своим урожаем. В то же время спрос остался слабым — и в Украине, и среди экспортеров. Часть производителей просто не может обеспечить качественную продукцию в больших объемах.

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Интересно, что даже несмотря на удешевление, нынешняя стоимость голубики все еще примерно на 50% выше, чем была в прошлом году в это же время.

Фермеры предполагают, что цена может и дальше снижаться до начала августа. Все зависит от того, насколько активно будут покупать ягоду в ближайшее время.

Напомним, в Украине стремительно дешевеют арбузы. На отечественном рынке наблюдается обвал цен на бахчевые культуры. В то же время закупочные цены на молоко в Украине снова пошли вверх. Аналитики ожидают дальнейшего роста в августе.