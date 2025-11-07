В Украине резко изменились цены на популярный овощ: что известно

Помидоры / © www.freepik.com/free-photo

В Украине снова подешевели тепличные помидоры — несмотря на сокращение их предложения. Фермеры снижают цены из-за резкого падения спроса.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В последние недели подорожание томатов привело к замедлению продаж и накоплению больших запасов овощей на складах, которые быстро теряют качество. Сейчас основные объемы тепличных помидоров реализуют по 70-80 грн за килограмм, что примерно на 13% меньше, чем в конце прошлой недели.

Производители отмечают, что собирают остаточные партии урожая, качество которых уже ниже среднего. Часть тепличных комбинатов завершает сезон и проводит «зачистку» теплиц. Текущие цены фактически соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года, однако фермеры не исключают дальнейшего удешевления.

Если спрос не вырастет, продавцы будут вынуждены снова снижать цены, чтобы избежать переполнения складов нереализованной продукцией.

Напомним, в Украине снизились отпускные цены на огурцы. На сегодня диапазон оптовых цен варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).