Деньги
75
1 мин

В Украине резко изменились цены на популярный овощ — детали

В Украине фиксируют новую волну удешевления лука. Овощ продают значительно дешевле, чем в прошлом году.

София Бригадир
Цены на лук / © unsplash.com

В Украине продолжается стремительное снижение цен на репчатый лук — несмотря на ожидания фермеров, что весной он подорожает. Сейчас овощ продают уже в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой рабочей недели.

Об этом сообщило издание agronews.ua.

Новая волна удешевления началась еще с середины прошлой недели. По состоянию на сейчас украинские производители продают лук в пределах 3-8 грн за килограмм, что в среднем на 19% дешевле, чем в начале предыдущей рабочей недели.

«Фермеры жалуются, что вынуждены снижать цены, ведь основной объем предложения на рынке и в дальнейшем формируется за счет овощей среднего и низкого качества», — говорится в статье.

Дополнительным фактором стало потепление. С повышением температур хозяйства активизировали продажи лука из хранилищ, поскольку качество продукции быстро ухудшается. В то же время активность в сегменте остается невысокой, что дополнительно давит на цены.

Сейчас репчатый лук в Украине сейчас стоит в среднем на 49% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине третью неделю подряд фиксируют снижение цен на столовую свеклу. В то же время ранее сообщалось, что до конца марта 2026 года подорожает молочная продукция.

Также в Украине дешевеют отдельные овощи, тогда как цены на гречку растут. В Верховной Раде объяснили причины такого подорожания.

