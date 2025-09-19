- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине резко изменились цены на популярный овощ: сколько стоит килограмм
Цены на морковь держатся в пределах 6-13 грн за килограмм.
В течение последнего месяца цены оставались относительно стабильными, однако сейчас стоимость моркови начала ощутимо падать.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Килограмм овоща сейчас стоит от 6 до 13 гривен, что примерно на 15% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.
Специалисты объясняют это тем, что спрос на продукцию со стороны покупателей снижается, а фермеры вынуждены реализовывать значительные объемы урожая.
Аналитики отмечают, что избыток моркови на внутреннем рынке наблюдается уже несколько недель подряд. В таких условиях оснований для подорожания овоща в ближайшее время нет, ведь уборочная кампания еще продолжается, и предложение продолжает расти.
С учетом нового ценового спада, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 35% дешевле, чем в сентябре 2024 года.
Напомним, в Украине повысят цены на популярный напиток. Из-за нового налога в Украине подорожает Кока-Кола. Это, вероятно, произойдет уже вскоре.