В Украине резко изменились цены на популярный овощ: сколько стоит килограмм

Цены на морковь держатся в пределах 6-13 грн за килограмм.

София Бригадир
Цены на морковь

Цены на морковь / © Pixabay

В течение последнего месяца цены оставались относительно стабильными, однако сейчас стоимость моркови начала ощутимо падать.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Килограмм овоща сейчас стоит от 6 до 13 гривен, что примерно на 15% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Специалисты объясняют это тем, что спрос на продукцию со стороны покупателей снижается, а фермеры вынуждены реализовывать значительные объемы урожая.

Аналитики отмечают, что избыток моркови на внутреннем рынке наблюдается уже несколько недель подряд. В таких условиях оснований для подорожания овоща в ближайшее время нет, ведь уборочная кампания еще продолжается, и предложение продолжает расти.

С учетом нового ценового спада, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 35% дешевле, чем в сентябре 2024 года.

