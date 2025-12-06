В Украине резко изменились цены на популярный салатный овощ

Цены на помидоры / © unsplash.com

В Украине фиксируют новое снижение стоимости помидоров. Импортные томаты подешевели после короткого скачка цен на прошлой неделе, который существенно «охладил» спрос на рынке.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что на этой неделе продажи местных тепличных овощей были минимальными — большинство хозяйств завершили сезон. Зато импорта стало значительно больше, что резко увеличило предложение и повлияло на ценовую динамику.

К концу рабочей недели оптовые цены упали до 65-75 грн/кг ($1,54-1,78/кг) — это примерно на 13% ниже, чем неделей ранее. Производители объясняют такую тенденцию одновременным падением спроса и активным завозом томатов из-за рубежа. При этом трейдеры признаются: качество импорта не всегда соответствует ожиданиям покупателей.

Сейчас импортные помидоры продаются в среднем на 10% дешевле, чем в этот же период в прошлом году. Оптовики не исключают дальнейшего удешевления: если спрос и в дальнейшем будет оставаться слабым, компании будут вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления товара на складах.

