ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
445
Время на прочтение
1 мин

В Украине резко изменились цены на сезонный овощ: что известно

Цены на раннюю капусту в Украине стремительно снизились.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на капусту

Цены на капусту / © Unsplash

Украинский рынок овощей фиксирует четкую тенденцию к снижению цен на раннюю белокочанную капусту.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Овощ нового урожая сейчас продают по 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), что на 37% дешевле, чем еще неделю назад.

Ключевым фактором такого стремительного удешевления является сезонный рост объемов предложения нового урожая. В то же время спрос на эту продукцию остается относительно невысоким. Оптовая торговля и розничные сети закупают небольшие партии, что объясняется коротким сроком хранения ранней белокочанной капусты.

Интересно отметить, что, несмотря на текущее падение, стоимость ранней капусты в среднем в 2,8 раза превышает цены аналогичного периода прошлого года. Специалисты связывают эту разницу с прохладной весенней погодой, которая повлияла на темпы созревания урожая.

Напомним, цены на продукты дешевого сегмента выросли.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie