В Украине резко изменились цены на сезонный овощ: что известно

Цены на капусту / © Unsplash

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Украинский рынок овощей фиксирует четкую тенденцию к снижению цен на раннюю белокочанную капусту.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Овощ нового урожая сейчас продают по 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), что на 37% дешевле, чем еще неделю назад.

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Ключевым фактором такого стремительного удешевления является сезонный рост объемов предложения нового урожая. В то же время спрос на эту продукцию остается относительно невысоким. Оптовая торговля и розничные сети закупают небольшие партии, что объясняется коротким сроком хранения ранней белокочанной капусты.

Интересно отметить, что, несмотря на текущее падение, стоимость ранней капусты в среднем в 2,8 раза превышает цены аналогичного периода прошлого года. Специалисты связывают эту разницу с прохладной весенней погодой, которая повлияла на темпы созревания урожая.

Напомним, цены на продукты дешевого сегмента выросли.