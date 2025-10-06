ТСН в социальных сетях

В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В супермаркетах выросли цены на яйца. Эксперты предупреждают, что цены и дальше будут повышаться.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Яйца прибавили в цене

Яйца прибавили в цене / © unsplash.com

В Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Сейчас крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 5,19 грн штука (51,9 грн/десяток), что на 45 коп/штука (4,5 грн/десяток) выше, чем было в конце сентября.

Об этом пишет «Эксперт».

В то же время в экспертной среде считают, что рост цен будет продолжаться. Повлияет же на это ряд факторов. В частности: сезонность и изменение спроса.

В целом же крупные сети продают нефасованные яйца по 4,89-6 грн/штука (43,9/57 грн/десяток).

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года украинские производители планируют повысить цены на сыры на 5%, что привело к увеличению продаж более дешевого сырного продукта.

Нацбанк Украины отмечал, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.

