В Украине резко подешевел один из салатных овощей

Цены на огурцы снизились / © Associated Press

Реклама

В Украине продолжается стремительное снижение цен на тепличные огурцы. Основной причиной удешевления этого овоща стал сезонный рост предложения на фоне низкого спроса.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отметили, что сейчас тепличные комбинаты реализуют огурцы по 30–60 грн/кг ($0,68–1,37/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Реклама

Операторы рынка объяснили, что подобная ситуация обусловлена сразу несколькими факторами.

«Выборки в тепличных хозяйствах остаются стабильными и достаточным по объемам, что привело к заметному росту предложения на рынке. В то же время, спрос на эти овощи по сравнению с предыдущей неделей заметно снизился», — говорится в сообщении.

Поэтому продавцы вынуждены пересматривать отпускные цены в направлении снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и избежать накопления значительных объемов нереализованной продукции на складах.

Сейчас цены на тепличные огурцы в Украине в среднем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Производители не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте при сохранении нынешних темпов реализации.

Реклама

Цены на продукты в Украине — последние новости

По данным Госстата, в апреле продукты питания и транспортные услуги существенно прибавили в стоимости. Больше всего на кошельке давит удорожание горючего и продуктов переработки зерновых.

В апреле уровень потребительских цен вырос на 1,4% по сравнению с мартом. В годовом измерении по отношению к апрелю 2025 года инфляция составила 8,6%.

В мае в Украине прогнозируется дальнейший рост цен на продукты из-за удорожания горючего, кормов и логистики.

Новости партнеров