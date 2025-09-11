ТСН в социальных сетях

В Украине резко подешевел овощ борщового набора

Стоимость капусты снизилась. Одним из главных факторов, влияющих на цену овоща, является сезонность.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Капуста подешевела

Капуста подешевела / © Associated Press

В Украине цены на белокочанную капусту на рынке начали стремительно снижаться, поскольку производители практически всех регионов приступили к сбору поздних сортов этого овоща.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

За неделю цены на капусту в Украине снизились в среднем на 19%. Сегодня большинство производителей готово отгружать эту продукцию по 6-12 грн/кг ($0,15-0,29/кг), в то время как еще неделей ранее цены в данном сегменте варьировались в пределах 7-16 грн/кг ($0,17-0,39/кг).

По словам самих производителей, из-за длительной засухи на капустных полях развились заболевания и вредители, что впоследствии привело к растрескиванию самого овоща.

В то же время, цены на белокочанную капусту в Украине сейчас в среднем на 50% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что многие производители считают снижение цен в данном сегменте временным явлением, поскольку на сегодняшний день в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.

Ранее сообщалось, что в Украине второй месяц подряд фиксируется снижение цен на продукты. «Борщовый набор» стал гораздо доступнее, чем в прошлом году. В частности, картофель, капуста и лук подешевели.

