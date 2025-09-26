В Украине резко подешевел популярный овощ

Цены на лук поползли вниз / © Unsplash

В Украине с начала этой недели подешевел лук. Основной причиной стало начало сбора поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло за собой существенное увеличение предложения данной продукции на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день оптовые цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6-13 грн/кг ($0,15-0,31/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Следует отметить, что фермеры сейчас избавляются преимущественно от лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.

Лук в Украине уже стоит в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году. В то же время многие игроки рынка отмечают существенное сокращение урожая качественного лука в текущем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года украинские производители планируют повысить цены на сыры на 5%, что привело к увеличению продаж более дешевого сырного продукта.

Нацбанк Украины отмечал, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.