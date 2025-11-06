В Украине резко подешевел популярный овощ

Лук / © Unsplash

Украинские фермеры вынуждены резко снижать цены на лук. Сейчас производители продают лук дешевле, чем на прошлой неделе, по 5-10 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit.

Украинские фермеры на этой неделе вынуждены снижать цены на лук. По словам продавцов, такая тенденция обусловлена сразу несколькими причинами. Прежде всего существенно снизился спрос, тогда как предложение на рынке заметно выросло. Мелкие хозяйства начали активно распродавать запасы из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки, чтобы реализовать продукцию до наступления холодов.

Сейчас производители предлагают лук по 5-10 грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем на прошлой неделе.

Продавцы отмечают, что спрос на лук продолжает снижаться, тогда как объемы предложения только увеличиваются. Фермеры стремятся как можно скорее избавиться от овощей среднего и низкого качества, ведь они не подходят для длительного хранения.

По состоянию на сегодня лук в Украине продается в среднем на 41% дешевле, чем в этот же период прошлого года. В то же время, по словам участников рынка, найти качественную продукцию сейчас непросто — большинство фермеров заложили ее на хранение и планируют продавать зимой.

Напомним, за последнюю неделю на украинском рынке изменились цены на овощи и фрукты. В сегменте овощей преобладает тенденция к росту цен на тепличную продукцию (огурцы, помидоры), тогда как цена на морковь выросла, а на лук — снизилась. Фруктовый рынок демонстрирует сезонное удешевление яблок и груш из-за большого предложения, зато слива подорожала из-за завершения сезона.