В Украине резко подешевел популярный овощ: подробности

Цены на овощ уже на 85% ниже, чем в прошлом.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Капуста

Капуста / © Фото из открытых источников

Цены на капусту в Украине снова пошли вниз. На фоне теплой погоды и излишка продукции производители вынуждены срочно сбывать запасы, что привело к резкому удешевлению овоща.

Об этом сообщает специализированный аграрный портал EastFruit.

По данным аналитиков, на этой неделе владельцы необорудованных хранилищ активно продают капусту из-за стремительного ухудшения ее качества. Поэтому цены на некондиционную продукцию опускались до 1,5 грн за килограмм.

Качественную капусту фермеры соглашались продавать в пределах 2–8 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Специалисты отмечают, что интерес покупателей к капусте снижается. Основная причина — большие объемы продукции на рынке. Это создает дополнительное давление на цены и заставляет производителей идти на уступки.

В то же время, часть фермеров не спешит с продажами, надеясь на возможный рост цен в будущем.

Аналитики обращают внимание, что сейчас капусту в Украине продают в среднем на 85% дешевле, чем в этот период прошлого года. Такая ситуация связана с большим увеличением производства.

В этом сезоне многие хозяйства расширили площади под капустой, однако неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на качество овоща. Из-за слабой лежкости фермеры вынуждены быстро реализовывать крупные партии продукции.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

Несмотря на резкое падение закупочных цен, в розничных сетях стоимость овоща остается выше:

  • АТБ — 7,95 грн/кг

  • Varus — 7,90 грн/кг

  • Сельпо — от 14 грн/кг

Эксперты не исключают дальнейших колебаний в зависимости от погоды, спроса и объемов предложения на рынке.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцам обойдется новогодний стол и как изменились цены на популярные продукты к праздникам.

