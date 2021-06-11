В Украине резко подешевела клубника: какие цены в разных регионах

По прогнозам экспертов, стоимость ягод будет снижаться и дальше.
В Украине начали резко снижаться цены на клубнику.
Об этом сообщает EastFruit.
Причина — улучшение погодных условий и высокие температуры воздуха, которые привели к ускорению темпов созревания ягод в большинстве регионов Украины и как следствие к росту ее предложения.
Так, отмечается, что, если еще 10 июня в Киеве мелкооптовые цены на клубнику не опускались ниже 50 грн/кг, то 11 июня ее уже можно приобрести даже за 35 грн/кг. Оптовые цены на ягоду в южных регионах примерно соответствуют ценам в Киеве, а вот в западном регионе страны, в частности, во Львове, клубнику продают в среднем на 7-10 грн/кг дороже, поскольку там сезон еще только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.
По прогнозам экспертов, в этом году пик сбора клубники может прийтись на 15-18 июня, когда цены могут опуститься до минимальных показателей - оптовая цена может упасть до уровня 25 грн/кг.
Напомним, что в этом году из-за поздней и холодной весны сезон ягод в Украине задержался на несколько недель.