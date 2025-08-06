В Украине резко подешевела популярная ягода: почему цены упали и какие риски для здоровья

Арбуз / © Unsplash

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В Украине стремительно дешевеют арбузы. За последнюю неделю июля оптовые цены на популярную летнюю ягоду упали до 14 гривен за килограмм — почти на треть ниже, чем в прошлом. Причиной такого обвала стала аномальная жара, ускорившая созревание бахчевых культур.

Об этом сообщает телемарафон " Единые новости «.

Однако эксперты предупреждают: засуха в южных регионах оказала негативное влияние на качество урожая. Нынешние арбузы могут быть менее сладкими и сочными. Более того, при несоблюдении условий выращивания или хранения возрастает риск отравления из-за чрезмерного количества нитратов.

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По словам представителя Госпродпотребслужбы в Киеве Романа Петрова, при покупке арбуза нужно соблюдать простые, но важные правила. Плод должен быть целым, без трещин и повреждений, с характерным желтым пятном снизу, что свидетельствует о естественном созревании на поле.

Арбузы, которые уже разрезаны, а также продаваемые из машин или в неустановленных местах, лучше не покупать.

В супермаркетах потребители имеют право потребовать документы о происхождении товара и результатах лабораторных исследований. На официальных рынках Киева действуют лаборатории экспресс-анализа. Предельно допустимый уровень нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг. Если этот показатель превышен, употребление такого плода может повлечь за собой отравление, особенно опасное для детей до шести лет, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

В супермаркетах цены варьируются. В АТБ обычный арбуз стоит 17,89 грн/кг, бессемянный — 29,95 грн/кг. В Novus — от 19,99 грн/кг до 39,99 грн/кг за сорт «Торпеда». В «ЭКО-маркете» — от 19,90 до 29,90 грн/кг.

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Напомним, в этом году в Украине заметно выросли цены на свинину, что оказывает существенное влияние на платежеспособность потребителей и сдерживает объемы продаж.

В 2025 году цены продолжили стремительно расти — последние три месяца их показатели не опускались ниже 250 грн/кг. В частности, в июне средняя цена свинины составила 253,2 грн/кг, что на 32% больше, чем в июне прошлого года (191,9 грн/кг).

Основной причиной повышения стоимости эксперты называют увеличение закупочных цен на живых свиней.