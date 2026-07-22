В Украине резко подешевела популярная ягода: сколько будут платить украинцы

Арбуз / © pexels.com

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В Украине резко дешевеют арбузы. Из-за значительного увеличения предложения на рынке оптовые цены уже опустились до 15–17 гривен за килограмм, а эксперты прогнозируют, что в ближайшее время они могут снизиться еще больше.

Об этом сообщают зрители столичного рынка.

Специалисты объясняют, что в этом году фермеры массово увеличили под арбузами площади после удачного сезона 2025 года, когда цены позволили получить высокую прибыль. Тогда средняя стоимость килограмма арбуза достигала около 25 гривен, что побудило многих производителей расширить посевы.

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Однако в этом сезоне рынок столкнулся с избытком продукции.

«Фермеры в этом году наступают на те же грабли на арбузе. Хотели заработать — а получилось, как всегда», — отмечают обозреватели.

В настоящее время оптовые цены уже вернулись к уровню 2024 года и составляют 15–17 гривен за килограмм. Впрочем, эксперты считают, что это еще не окончательное понижение.

По их прогнозам, уже в ближайшие недели на рынок массово поступят грунтовые арбузы, что еще больше увеличит предложение.

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«Скоро уйдет грунтовой арбуз, через две недели его станет еще больше — и цена рухнет еще ниже. Зато покупатель будет доволен», — прогнозируют специалисты.

Подобная ситуация уже не раз возникала на украинском аграрном рынке. После высоких цен производители увеличивают площади под прибыльными культурами. В результате уже в следующем сезоне предложение превышает спрос, что приводит к резкому падению стоимости продукции.

Именно такой сценарий сейчас наблюдается на рынке арбузов.

Это уже происходило с другими овощами

Эксперты напоминают, что схожая ситуация была и с овощами так называемого борщового набора.

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После резкого подорожания в предыдущие годы аграрии расширили посевные площади, а уже в следующем сезоне рынок получил избыток продукции. В итоге цены свалились практически до уровня себестоимости.

Аналитики отмечают, что такое волнообразное изменение цен типично для аграрного сектора, когда решения фермеров ориентируются на результаты предыдущего года. Для покупателей нынешняя ситуация означает возможность приобрести арбузы гораздо дешевле, в то время как производителям приходится работать в условиях резкого снижения доходности.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, в ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине вырастут на 5-6%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, дефицит продуктов в стране не ожидается, поскольку аграрии даже увеличили посевные площади под отдельные культуры.

В то же время, на стоимость пищи влияют логистика, сохранение урожая и расходы на персонал. Удорожание хлеба уже стабильная тенденция — ежемесячно он прибавляет в цене 1,5–2%.

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Нынешним летом дополнительным фактором станут новые правила бронирования работников, ведь для соответствия критериям критичности предприятий заработная плата должна составлять не менее 26 000 гривен, что приведет к новым затратам для производителей.

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