В Украине резко поднялись цены на продукты: что подорожает больше всего
В августе значительно подорожали мясо, молочные продукты и хлеб.
В Украине зафиксировали очередной рост цен на продовольственные товары, произведенные внутри страны. По данным Госстата, в августе 2025 года оптовые цены поднялись в среднем почти на 20%, однако отдельные категории выросли значительно быстрее.
Об этом стало известно из данных Госстата.
Больше всего подорожало мясо и мясные изделия — на 23,4%. При этом внутренние цены выросли на 23,8%, а экспортные — на 12,7%. Значительное повышение зафиксировано и в молочном секторе: общий рост составил 17,7%, в частности внутри страны — 18,7%, на экспорте — 5,8%.
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия увеличились на 15,5%. Для украинского рынка рост составил 15,1%, тогда как для внешних поставок — 24,2%. Напитки подорожали в среднем на 9,7%, в том числе на внутреннем рынке — на 10%, а на экспорте — на 9,4%.
В то же время среди основных продуктов есть и исключение. Сахар в августе стал дешевле почти на 9% — как внутри страны, так и на внешних рынках.
Специалисты напоминают, что повышение оптовых цен производителей со временем влияет на розничные цены в магазинах. То есть украинцы могут почувствовать подорожание на прилавках с задержкой в несколько месяцев.
Напомним, до конца года украинцев ждет сильное подорожание основного продукта. Эксперты спрогнозировали новый скачок цен на хлебобулочные изделия.