В Украине резко подорожает популярный продукт: почему производители вынуждены переписывать ценники

Макароны в Украине резко прибавят в цене / © Unsplash

Реклама

В Украине ожидается ощутимый рост цен на макаронные изделия отечественного производства. В 2026 году стоимость этой популярной продукции поднимется на 10-12%.

Об этом сообщил отраслевой союз «Борошномели України».

Почему цены пойдут вверх

Как пояснил аналитик компании ProConsulting Алексей Надводнюк во время заседания Совета директоров Союза, главной причиной такого шага является снижение маржинальности производства в 2025 году.

Реклама

Простыми словами «снижение маржинальности» — это когда прибыль завода с каждой пачки макарон становится все меньше, потому что затраты на ее изготовление растут быстрее, чем сама цена в магазине.

Это произошло из-за существенной разницы между индексацией цен производителей и общими потребительскими ценами.

«В 2026 году ожидается рост цен на 10-12% на изделия украинского производства. А это может привести к росту доли импортных товаров на рынке», — отмечает эксперт.

Что происходит на рынке макарон

Сейчас в структуре отечественного рынка макаронных изделий доля продукции от украинских компаний составляет 43,7%, в то время как остальные завозятся из-за рубежа. Тем не менее, наши производители активно вытесняют импорт в эконом- и среднем сегментах.

Реклама

Кроме того, специалисты фиксируют усиление роли собственных торговых марок от супермаркетов и значительное ценовое давление из-за постоянных промоакций сетей. Также растет спрос на премиальные продукты, что частично обусловлено поставками гуманитарной помощи.

Интересно, что Украина не только потребляет иностранную продукцию, но сама является успешным экспортером макаронных изделий. В первую очередь речь идет о макаронах быстрого приготовления, которые благодаря своему высокому качеству очень конкурентоспособны на внешних рынках.

Напомним, цены на гречку в Украине продолжают стабильно расти. Только за прошлый год популярный продукт подорожал почти на 28%. А по состоянию на февраль 2026 года средняя цена превысила 50 гривен за килограмм.