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В Украине резко подорожал один из самых популярных овощей: эксперты объясняют причины
Морковь в Украине стоит в 4,5 раза дороже года назад.
В Украине наблюдается устойчивый рост цен на качественную морковь из-за дефицита предложения и высокий спрос.
Об этом сообщил аналитический проект EastFruit.
Активные закупки оптовиков и розничных сетей значительно сократили запасы, что позволило производителям повысить стоимость продукции.
В настоящее время морковь стоит 30–40 грн/кг (или $0,73–0,97/кг), что на 21% выше показателей начала прошлой недели.
Следует отметить, что по сравнению с прошлогодними ценами текущие выше в 4,5 раза. Продолжится ли рост — будет зависеть от новых урожаев и динамики спроса.
Напомним, в Украине подешевел один из салатных овощей.