В Украине резко подорожал один из самых популярных овощей: эксперты объясняют причины

Морковь / © Associated Press

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В Украине наблюдается устойчивый рост цен на качественную морковь из-за дефицита предложения и высокий спрос.

Об этом сообщил аналитический проект EastFruit.

Активные закупки оптовиков и розничных сетей значительно сократили запасы, что позволило производителям повысить стоимость продукции.

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В настоящее время морковь стоит 30–40 грн/кг (или $0,73–0,97/кг), что на 21% выше показателей начала прошлой недели.

Следует отметить, что по сравнению с прошлогодними ценами текущие выше в 4,5 раза. Продолжится ли рост — будет зависеть от новых урожаев и динамики спроса.

Напомним, в Украине подешевел один из салатных овощей.