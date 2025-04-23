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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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В Украине резко подорожал один из самых популярных овощей: эксперты объясняют причины

Морковь в Украине стоит в 4,5 раза дороже года назад.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Стоимость моркови 2025 года

Морковь / © Associated Press

В Украине наблюдается устойчивый рост цен на качественную морковь из-за дефицита предложения и высокий спрос.

Об этом сообщил аналитический проект EastFruit.

Активные закупки оптовиков и розничных сетей значительно сократили запасы, что позволило производителям повысить стоимость продукции.

В настоящее время морковь стоит 30–40 грн/кг (или $0,73–0,97/кг), что на 21% выше показателей начала прошлой недели.

Следует отметить, что по сравнению с прошлогодними ценами текущие выше в 4,5 раза. Продолжится ли рост — будет зависеть от новых урожаев и динамики спроса.

Напомним, в Украине подешевел один из салатных овощей.

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