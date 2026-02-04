В Украине резко подорожал овощ из борщевого набора: сколько стоит килограмм

Свекла

На этой неделе в Украине начала дорожать свекла. По словам аналитиков, цены выросли, потому что покупатели стали активнее, а качественного овоща на рынке стало меньше».

Об этом сообщает EastFruit.

Что происходит с ценами

Пока украинские хозяйства отгружают корнеплоды по цене 6–11 грн/кг ($0,14–0,25/кг). Это в среднем на 15% выше, чем показатели на прошлой неделе.

Несмотря на нынешний скачок, стоимость свеклы все еще значительно уступает прошлогодней: сегодня овощ продают на 47% дешевле, чем в тот же период 2024 года.

Почему растет цена свеклы

Эксперты выделяют два ключевых фактора:

Активность покупателей: спрос со стороны ритейлеров и оптовиков заметно вырос.

Стратегия фермеров: многие производители решили приостановить реализацию свеклы высокого качества. Они закладывают товар в хранилища, рассчитывая на более существенное удорожание в ближайшие месяцы.

Аналитики предупреждают, что этот тренд может быть кратковременным. Если цены продолжат расти, аграрии начнут массово открывать хранилища для распродажи запасов. Такое резкое увеличение предложения на рынке неизбежно приведет к очередному откату цен вниз.

