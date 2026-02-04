ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
224
Время на прочтение
2 мин

В Украине резко подорожал овощ из борщевого набора: сколько стоит килограмм

В Украине выросли цены на свеклу.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Свекла

Свекла

На этой неделе в Украине начала дорожать свекла. По словам аналитиков, цены выросли, потому что покупатели стали активнее, а качественного овоща на рынке стало меньше».

Об этом сообщает EastFruit.

Что происходит с ценами

Пока украинские хозяйства отгружают корнеплоды по цене 6–11 грн/кг ($0,14–0,25/кг). Это в среднем на 15% выше, чем показатели на прошлой неделе.

Несмотря на нынешний скачок, стоимость свеклы все еще значительно уступает прошлогодней: сегодня овощ продают на 47% дешевле, чем в тот же период 2024 года.

Почему растет цена свеклы

Эксперты выделяют два ключевых фактора:

  • Активность покупателей: спрос со стороны ритейлеров и оптовиков заметно вырос.

  • Стратегия фермеров: многие производители решили приостановить реализацию свеклы высокого качества. Они закладывают товар в хранилища, рассчитывая на более существенное удорожание в ближайшие месяцы.

Аналитики предупреждают, что этот тренд может быть кратковременным. Если цены продолжат расти, аграрии начнут массово открывать хранилища для распродажи запасов. Такое резкое увеличение предложения на рынке неизбежно приведет к очередному откату цен вниз.

Напомним, отключение света вынуждают бизнес переходить на генераторы, что автоматически удорожает производство и хранение пищи. Однако один фактор сдерживает цены и не позволяет продуктам дорожать слишком резко.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Только за последнюю неделю стоимость этого популярного овоща подскочила в среднем на 12%.

Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie