В Украине резко подорожал овощ из борщевого набора: сколько стоит килограмм
В Украине выросли цены на свеклу.
На этой неделе в Украине начала дорожать свекла. По словам аналитиков, цены выросли, потому что покупатели стали активнее, а качественного овоща на рынке стало меньше».
Об этом сообщает EastFruit.
Что происходит с ценами
Пока украинские хозяйства отгружают корнеплоды по цене 6–11 грн/кг ($0,14–0,25/кг). Это в среднем на 15% выше, чем показатели на прошлой неделе.
Несмотря на нынешний скачок, стоимость свеклы все еще значительно уступает прошлогодней: сегодня овощ продают на 47% дешевле, чем в тот же период 2024 года.
Почему растет цена свеклы
Эксперты выделяют два ключевых фактора:
Активность покупателей: спрос со стороны ритейлеров и оптовиков заметно вырос.
Стратегия фермеров: многие производители решили приостановить реализацию свеклы высокого качества. Они закладывают товар в хранилища, рассчитывая на более существенное удорожание в ближайшие месяцы.
Аналитики предупреждают, что этот тренд может быть кратковременным. Если цены продолжат расти, аграрии начнут массово открывать хранилища для распродажи запасов. Такое резкое увеличение предложения на рынке неизбежно приведет к очередному откату цен вниз.
Напомним, отключение света вынуждают бизнес переходить на генераторы, что автоматически удорожает производство и хранение пищи. Однако один фактор сдерживает цены и не позволяет продуктам дорожать слишком резко.
Ранее сообщалось, что на украинском рынке наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Только за последнюю неделю стоимость этого популярного овоща подскочила в среднем на 12%.