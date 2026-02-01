В Украине резко подорожал популярнейший продукт: цены выросли до 150 грн за килограмм

Теплические огурцы в Украине подорожали в среднем на 10% в неделю и на 61% в год / © Associated Press

Реклама

В Украине снова подорожали тепличные огурцы из-за стабильно высокого спроса и существенного сокращения предложения на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Пока только украинские тепличные комбинаты реализуют собственную продукцию, тогда как основную долю предложения формируют импортные огурцы из Турции.

Реклама

На сегодня продавцы предлагают огурцы по ценам 120-150 грн за килограмм (2,81-3,51 доллара/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Участники рынка связывают подорожание с повышением отпускных цен на огурцы в самой Турции, традиционно являющейся главным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период. Кроме того, на этой неделе импортная продукция поступала небольшими партиями, а часть оптовых компаний отказывается работать с турецкими огурцами из-за их невысокого качества.

Аналитики отмечают, что тепличные огурцы в Украине продаются в среднем на 61% дороже, чем в конце января 2025 года.

В то же время, многие игроки рынка считают нынешнее подорожание временным и не исключают, что уже на следующей неделе ситуация может стабилизироваться после нормализации поставок из Турции.

Реклама

Что с ценами на продукты в Украине

Напомним, отключение света изменят стоимость продуктов в феврале. Однако один фактор сдерживает цены и не позволяет продуктам дорожать слишком резко.

В частности, хранение овощей и работа морозильников на генераторах стоят дорого. Бизнес пытается перевести эти расходы на покупателя. Но есть предел.

Ранее речь шла о ценах на столовую свеклу в Украине. Они ползут вверх. Причина удорожания — сокращение запасов хорошего качества и активизация спроса со стороны торговых компаний.