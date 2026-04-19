В Украине резко подорожал популярный овощ

Эксперты говорят, что морковь будет дорожать и дальше.

В Украине значительно подорожала морковь / © unsplash.com

На украинском рынке на этой неделе розничные цены на качественную морковь выросли из-за высокого спроса на фоне ограниченного предложения.

Об этом пишет EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день морковь реализуется по 7–14 грн/кг ($0,16–0,32/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Приобрести крупные партии качественных корнеплодов на украинском рынке становится все сложнее.

Нынешние цены на морковь в Украине пока остаются на 65% ниже, чем за соответствующий период прошлого года. Большинство участников рынка сходятся во мнении, что тенденция к росту цен в этом сегменте сохранится и дальше.

Напомним, война на Ближнем Востоке угрожает стабильности украинских цен из-за удорожания энергоносителей. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует дополнительный рост инфляции на 1,5-2,8 процентного пункта.

По данным Госстата, в марте потребительские цены в Украине выросли на 1,7%, а годовая инфляция ускорилась до 7,9%.

