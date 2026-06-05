В Украине резко подорожал популярный овощ: цены взлетели почти на 80%

Молодой картофель / © pixabay.com

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Молодой картофель украинского производства за последние дни существенно подорожал. По состоянию на 4 июня средняя цена на него достигла 75 грн за килограмм. За несколько дней средняя стоимость продукции подскочила на 78,57%.

Об этом стало известно с сайта Столичного рынка.

Средняя цена молодого украинского картофеля составляет 75 грн за килограмм. Для сравнения, 1 июня его продавали в среднем по 42 грн/кг. Сейчас цены колеблются от 70 до 85 грн за килограмм.

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В то же время импортный молодой картофель подорожал менее заметно. Его средняя стоимость выросла на 11,11% — до 50 грн/кг. Минимальная цена составляет 45 грн, максимальная — 55 грн за килограмм.

Прошлогодний картофель за этот период практически не изменился в цене. Средняя стоимость продукта остается на уровне 10 грн за килограмм.

Почему украинский молодой картофель дороже импортного

Стоит отметить, что кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга в комментарии для УНИАН рассказал, что более высокая стоимость украинского молодого картофеля по сравнению с импортным имеет сезонный характер.

По словам эксперта, сейчас украинский молодой картофель, представленный на рынке, в основном выращен в теплицах. В то же время значительную часть импортного раннего картофеля завозят из Азербайджана, Узбекистана и других стран Центральной Азии, где сезон его выращивания и уборки начинается раньше.

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В то же время эксперт отмечал, что украинский молодой картофель считается более качественным, поскольку попадает к потребителю практически сразу после уборки. Он также прогнозировал, что с появлением в середине июня картофеля открытого грунта его цена может стать ниже импортной.

Напомним, ранее мы сообщали, что хлеб в Украине в этом году дорожает значительно быстрее, чем в прошлом году. Эксперты прогнозируют новый рост цен уже в июне.

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