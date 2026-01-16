В Украине резко подорожал популярный овощ: в чем причина и сколько придется заплатить

Помидоры / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На украинском рынке наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Только за последнюю неделю стоимость этого популярного овоща подскочила в среднем на 12%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной удорожания стало сокращение предложения на рынке. В это время года основным поставщиком тепличных томатов в Украину является Турция. Однако в последние недели объемы импорта из этой страны заметно снизились. Это побудило продавцов пересмотреть ценники в направлении повышения.

Реклама

В настоящее время оптовые цены на тепличные помидоры колеблются в пределах 90-110 грн/кг. По данным экспертов, текущая стоимость томатов уже на 10% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Впрочем, аналитики отмечают, что рост цен сдерживает невысокий спрос. Оптовые компании и розничные сети закупают продукцию небольшими партиями, опасаясь, что конечный потребитель не будет покупать дорогие овощи.

Сколько стоят помидоры в магазинах

Розничные сети уже отреагировали на конфигурации оптовых цен. На 16 января стоимость томатов в супермаркетах варьируется от 129 до 169 грн/кг в зависимости от сорта и магазина. По сравнению с декабрем цены выросли ориентировочно на 5 гривен.

Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях показывает следующую картину:

Реклама

Auchan — 129 грн/кг;

Novus — 129 грн/кг;

Varus — 134 грн/кг;

АТБ — 134,95 грн/кг;

Сельпо — 164 грн/кг;

Фора — 164 грн/кг.

Когда ждать удешевления

Эксперты рынка настроены оптимистично и прогнозируют, что нынешний скачок цен является временным явлением.

«Многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте носит временный характер. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок», — отмечают аналитики.

Ожидается, что возобновление стабильного импорта из Турции позволит насытить рынок и вернуть цены к предыдущему уровню.

Напомним, в Украине прогнозируется существенное удорожание рыбы и морепродуктов. Эксперты рынка предупреждают, что в 2026 году на стоимость повлияет целый комплекс негативных факторов, которые «давят» на производителей.