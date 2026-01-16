- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 486
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине резко подорожал популярный овощ: в чем причина и сколько придется заплатить
Стоимость продукции уже на 10% выше, чем в прошлом.
На украинском рынке наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Только за последнюю неделю стоимость этого популярного овоща подскочила в среднем на 12%.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной удорожания стало сокращение предложения на рынке. В это время года основным поставщиком тепличных томатов в Украину является Турция. Однако в последние недели объемы импорта из этой страны заметно снизились. Это побудило продавцов пересмотреть ценники в направлении повышения.
В настоящее время оптовые цены на тепличные помидоры колеблются в пределах 90-110 грн/кг. По данным экспертов, текущая стоимость томатов уже на 10% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.
Впрочем, аналитики отмечают, что рост цен сдерживает невысокий спрос. Оптовые компании и розничные сети закупают продукцию небольшими партиями, опасаясь, что конечный потребитель не будет покупать дорогие овощи.
Сколько стоят помидоры в магазинах
Розничные сети уже отреагировали на конфигурации оптовых цен. На 16 января стоимость томатов в супермаркетах варьируется от 129 до 169 грн/кг в зависимости от сорта и магазина. По сравнению с декабрем цены выросли ориентировочно на 5 гривен.
Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях показывает следующую картину:
Auchan — 129 грн/кг;
Novus — 129 грн/кг;
Varus — 134 грн/кг;
АТБ — 134,95 грн/кг;
Сельпо — 164 грн/кг;
Фора — 164 грн/кг.
Когда ждать удешевления
Эксперты рынка настроены оптимистично и прогнозируют, что нынешний скачок цен является временным явлением.
«Многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте носит временный характер. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок», — отмечают аналитики.
Ожидается, что возобновление стабильного импорта из Турции позволит насытить рынок и вернуть цены к предыдущему уровню.
Напомним, в Украине прогнозируется существенное удорожание рыбы и морепродуктов. Эксперты рынка предупреждают, что в 2026 году на стоимость повлияет целый комплекс негативных факторов, которые «давят» на производителей.