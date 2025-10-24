В Украине резко подорожал популярный салатный овощ

Огурцы прибавили в цене / © Credits

В Украине снова выросли цены на тепличные огурцы. Основной причиной столь резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также поддержка цен оказывает отсутствие конкуренции со стороны импорта и очень высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.

«Качество огурцов в последних выборках значительно снизилось, но это не мешает продавцам повышать отпускные цены в этом сегменте. Да, только с начала текущей недели цена на эту продукцию выросла в среднем на 21%, и сегодня оптовые цены на эти овощи озвучиваются в диапазоне 90-110 грн/кг ($2,16-2,63/кг), в зависимости от качества и объемов партий», — отмечают эксперты.

Такая ситуация на украинском рынке, по мнению экспертов, может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции из Турции на следующей неделе. В этом случае цены на огурцы из местных хозяйств могут приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции.

Ранее сообщалось, что из-за ударов РФ аграрии перейдут на генераторы, что поднимет себестоимость. Больше всего пострадают цены на овощи, мясо и молоко.