В Украине резко подорожала земля: сколько теперь стоит гектар в разных областях

Сколько стоит земля в Украине

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По итогам октября 2026 года средняя цена гектара сельскохозяйственной земли составила 85 054 гривны, тогда как в сентябре — 79 728 гривен. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Опендатабот.

Сколько стоит гектар земли в Украине.

В октябре средняя стоимость сельскохозяйственной земли выросла на 5326 гривен за гектар, или примерно на 6,7% по сравнению с сентябрем.

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Если ориентироваться на среднюю цену, то стоимость участков разной площади будет составлять:

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1 сотка — около 851 грн;

1 гектар — 85 054 грн;

2 гектара — 170 108 грн;

4 гектара — 340 216 грн.

Однако эти суммы только ориентировочны. Реальная стоимость конкретного земельного пая зависит от его расположения, качества почвы, площади, транспортной доступности и спроса в регионе.

Следует также учитывать, что приведенная статистика касается сельскохозяйственных угодий, а не земельных участков под жилищную застройку.

Где в Украине самая дорогая земля

Высокие средние цены на сельскохозяйственные земли в октябре 2026 года зафиксировали в западных областях и Киевском регионе.

Пятерка областей с самой дорогой землей выглядит так:

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Ивано-Франковская область — 254 402 грн за гектар;

Киевская область — 184 884 грн;

Львовская область — 130 148 грн;

Тернопольская область — 120 460 грн;

Закарпатская область — 115 440 грн.

Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные участки в Ивано-Франковской области. Там средняя стоимость одного гектара почти в три раза превышала средний показатель по Украине, составлявший 85 054 гривны.

На втором месте оказалась Киевская область, где за гектар в среднем платили около 185 тысяч гривен.

Приведенные цифры не означают, что все земельные участки в этих областях продаются по одинаковой цене. Средний показатель формируется на основе заключенных сделок и может варьироваться в зависимости от характеристик проданных земель.

В каких областях земля самая дешевая

Низкие средние цены на сельскохозяйственные земли в октябре зафиксировали в Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

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Стоимость гектара в этих регионах составляла:

Донецкая область — 36 577 грн;

Николаевская область — 41 837 грн;

Запорожская область — 44 490 грн.

Одним из факторов, которые могут влиять на стоимость земель в прифронтовых регионах, является ситуация с безопасностью. Из-за боевых действий, минирования, повреждения инфраструктуры и ограниченного доступа к отдельным территориям использование сельскохозяйственных угодий может быть затруднено.

Однако более низкая цена не обязательно свидетельствует о худшем качестве почв. На стоимость влияют также возможность возделывания участка, спрос покупателей и другие местные условия.

Украинцы стали продавать меньше земли

Несмотря на рост средней стоимости гектара, площадь проданных сельскохозяйственных земель снизилась.

По данным Опендатабота, в сентябре 2026 года в Украине было продано 17 419 гектаров земли, а в октябре — 15 885 гектаров.

Следовательно, за месяц объем продаж сократился на 1534 гектара, или примерно на 8,8%.

Для сравнения, до полномасштабного российского вторжения в Украину в среднем продавали около 10 тысяч гектаров земли в неделю. В настоящее время этот показатель составляет примерно 2,5 тысяч гектаров.

По обнародованной статистике, по состоянию на конец октября объем реализуемых земель составил около 289 тысяч гектаров — менее 1% от общей площади сельскохозяйственных угодий Украины, которую оценивают в 42,4 миллиона гектаров.

Таким образом, хотя средняя цена земли растет, объемы ее продаж остаются сравнительно небольшими.

В то же время сокращение площади проданных участков само по себе не объясняет причины подорожания. На среднюю цену может влиять, в частности, то, в каких областях в течение месяца заключалось больше сделок.

Почему дорожает земля в Украине

На цены сельскохозяйственных земель оказывают влияние несколько факторов. Среди них расположение участка, плодородие почв, транспортная доступность, спрос со стороны аграриев и возможность получать доход от аренды.

Важное значение имеет и ситуация безопасности. В регионах, где сельскохозяйственное производство затруднено из-за военных рисков, покупатели могут быть менее заинтересованы в приобретении земли.

В то же время, в относительно безопасных областях спрос может поддерживаться заинтересованностью аграрных предприятий и частных инвесторов в приобретении земельных участков.

Отдельно следует учитывать, что средняя цена гектара зависит от состава сделок, заключенных в течение конкретного периода. Если в одном месяце продавали более дорогие участки, общий показатель может возрасти даже без одинакового подорожания земли во всех регионах.

Поэтому октябрьский рост на 6,7% не следует воспринимать как повышение стоимости каждого земельного пая на такую же величину.

Как изменились цены на землю по сравнению с прошлым годом

Октябрьская стоимость сельскохозяйственных земель превысила показатели, фиксировавшиеся в 2025 году. В частности, в апреле прошлого года, когда средняя цена гектара достигла самого высокого месячного уровня за год, она составила 70 165 гривен. Следовательно, октябрьский показатель 2026 оказался выше на 14 889 гривен, или примерно на 21,2%.

В то же время, еще в сентябре 2026 года средняя стоимость земли составляла 79 728 гривен. До этого в течение нескольких месяцев цены находились вблизи уровня 78–80 тысяч гривен за гектар.

В октябре этот уровень был превышен, а средняя стоимость сельскохозяйственной земли поднялась до 85 тысяч гривен.

Следует отметить, что данные сравнения касаются номинальных цен в гривнах, без поправки на инфляцию.

Что нужно знать владельцам земельных паев перед продажей

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине был открыт 1 июля 2021 года. С того времени владельцы получили право продавать земельные участки, принадлежащие им на праве частной собственности.

С 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные земли при установленных законодательством условиях могут также украинские юридические лица.

При этом продажа земельных паев должна отвечать ряду требований.

Во-первых, до 1 января 2030 года цена продажи сельскохозяйственных участков, выделенных владельцам земельных долей (паев) в натуре, не может быть ниже их нормативной денежной оценки.

Нормативная денежная оценка — это расчетная стоимость земельного участка, определяемая по установленной государством методике. Она не обязательно совпадает с рыночной ценой.

Во-вторых, если земельный участок находится в аренде, необходимо учитывать преимущественное право на его приобретение.

При определенных законом условиях арендатор имеет преимущественное право покупки во вторую очередь. Первоочередное право в отдельных случаях может принадлежать лицу, имеющему специальное разрешение на добычу полезных ископаемых.

Поэтому владельцам паев перед продажей следует проверить документы, кадастровые сведения, действующие договоры аренды и узнать актуальную рыночную стоимость подобных участков в своем регионе.

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