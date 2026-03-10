В Украине резко подскочили цены: Госстат показал, что подорожало больше всего

Инфляция в Украине / Иллюстративный фото / © Pixabay

В феврале 2026 года инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с январем составила 1,0%, а в годовом исчислении (к февралю 2025 года) достигла 7,6%. В то же время, базовая инфляция составила 0,7% и 7,0% соответственно.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Госстата «Индексы цен в феврале 2026 года».

Скачок цен на продукты и связь

В прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Абсолютным лидером подорожания стали овощи, которые прибавили в цене сразу 13,0%. Кроме того, на 6,1–0,4% стали дороже фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки.

Значительно изменились цифры и в платежках за телекоммуникационные услуги. В сфере связи цены выросли на 5,2%, что напрямую связано с повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%. Также на 1,4% подорожал транспорт в основном из-за роста стоимости топлива и смазочных масел на 3,3%. Цены на алкогольные и табачные изделия поднялись на 1,2% (табак подорожал на 1,6%).

На чем украинцам удалось сэкономить

Несмотря на общую тенденцию роста, некоторые категории товаров и услуг все же подешевели. Больше всего снизились цены на одежду и обувь — в целом на 2,7% (одежда упала в цене на 3,0%, а обувь — на 2,2%). Подешевел и проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, цены на который упали на 2,2%.

Также приятные новости есть в мясном и молочном отделах.

"В то же время на 4,1-0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры", - отмечает Госстат.

