В Украине резко снизились цены на популярный овощ: в чем причина

С начала текущей недели на внутреннем рынке Украины начали постепенно снижаться оптовые цены на капусту.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сегодня производители готовы реализовывать оптовые партии капусты в диапазоне 5-6 грн/кг ($0,13-0,16/кг), когда еще в прошлую пятницу реализация велась по ценам 7-10 грн/кг ($0,19-0, 26/кг). Капусту со средними и низкими качественными показателями, которая в дальнейшем направляется на переработку, реализуют оптом в диапазоне 3-4 грн/кг ($0,08-0,11/кг).

По словам участников рынка, в местных хозяйствах начался сезон уборки капусты поздних сортов, в результате чего предложение продукции на рынке существенно выросло. При этом на рынке одновременно выросло как предложение капусты стандартного качества, так и некачественной продукции, спрос на которую также отмечается как стабильный.

Как сообщают аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", сегодня цены на капусту в Украине уже ниже прошлогодних по меньшей мере в 2 раза.

Напомним, в Украине этой осенью подешевеет картофель. Снижение цен ожидается в конце сентября-начале октября, когда будет собран весь урожай.

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