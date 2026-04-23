В Украине резко сократилось количество наличных денег — что произошло

Больше всего банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего — 50.

Анастасия Павленко
Нацбанк Украины

Нацбанк Украины / © УНИАН

В настоящее время в Украине в обращении находятся более 923 млрд грн. Это на 3 млрд грн меньше, чем было в обращении на начало текущего года.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный, передает «Укринформ».

«В целом в наличном обороте сейчас более 923 млрд грн. Больше всего банкнот — номиналом 500 грн, меньше — 50 грн. С начала года количество наличных несколько уменьшилось — на 3 млрд грн, — но это типичное сезонное изменение», — подчеркнул Пышный.

По его данным, всего за 32 года работы Банкнотно-монетного двора НБУ опубликовали почти 30 млрд банкнот, выпустили 13 млрд разменных и оборотных, а также более 20 млн памятных и инвестиционных монет.

Пышный также обратил внимание на увеличение объемов безналичных операций, которых в прошлом году было совершено 8,3 млрд. с использованием платежных карт на общую сумму 4 трлн грн.

Ранее сообщалось, что украинцы в середине апреля продали почти на 10 млн долларов больше, чем купили, к тому же как на безналичном, так и на наличном рынках.

Следующая публикация

