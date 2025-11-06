В Украине резко вырос спрос на наличные: сколько денег в обороте

Украинцы купили наличные деньги на 2,25 млрд долларов / © Pexels

Реклама

В Украине наблюдается повышенный спрос на наличные деньги. На 1 октября 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 890,1 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Факты об обновленной статистике наличного обращения по состоянию на 1 октября 2025 следующие:

В наличном обороте находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 881,0 млрд. гривен, а также 15,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,9 млрд гривен.

Реклама

На одного жителя Украины на 1 октября 2025 года приходилось 63 банкноты и 191 платежная разменная и оборотная монета (по состоянию на 01 января 2025 года — 63 и 186 штук соответственно).

Среди банкнот больше всего в обращении — номиналом 500 гривен, меньше — номиналом 50 гривен (26,6% и 4,5% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

«На счет монет — сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше — номиналом 10 гривен (4,5% и 2,2% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 1 октября 2025 года началось постепенное извлечение монет номиналом 10 копеек. Их доля от общего количества в обращении составляет 27,4%, в то же время они перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.