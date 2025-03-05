В Украине резко возросло количество должников: кто чаще попадает в Реестр

По состоянию на март 2025 г. в Едином реестре должников насчитывается более 9 миллионов долгов. За период простоя системы, с декабря 2024 года, количество производств увеличилось на 1,9% или 164 304 записи. Для сравнения, за предыдущие полгода прирост составил 4,2%.

Такие данные обнародовал Опендатабот.

Какие долги росли быстрее всего?

Спецконфискация – взыскание имущества по решению суда по уголовным делам, где компенсация не предусмотрена, выросло на 14%.

Возмездное изъятие – имущество, ставшее орудием или объектом правонарушения, увеличилось на 7%.

Взыскание имущества по исполнительному документу выросло на 9%.

Самые распространенные причины попадания в Реестр :

Штрафы за нарушение ПДД – 1,9 млн (21,4% от общего количества).

Долги за административные правонарушения – 1,8 млн. (20%).

Взыскание в пользу государственного бюджета – 1,6 млн. (18%).

75% всех долгов приходится на мужчин.

Какие области лидируют по количеству должников?

Днепропетровщина – 973 185 долгов (11% от общего количества).

Киев – 633 286 долгов (7%).

Харьковщина – 620 211 долгов (7%).

Одесщина – 525210 долгов.

Донетчина – 521 062 долга.

Напомним, что в комитет Верховной Рады поступили жалобы граждан на то, что некоторые обменные пункты в Украине устанавливают разные курсы обмена доллара в зависимости от года его эмиссии.