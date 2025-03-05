В Украине резко возросло количество должников: кто чаще попадает в Реестр

75% всех долгов приходится на мужчин.
По состоянию на март 2025 г. в Едином реестре должников насчитывается более 9 миллионов долгов. За период простоя системы, с декабря 2024 года, количество производств увеличилось на 1,9% или 164 304 записи. Для сравнения, за предыдущие полгода прирост составил 4,2%.
Такие данные обнародовал Опендатабот.
Какие долги росли быстрее всего?
- Спецконфискация – взыскание имущества по решению суда по уголовным делам, где компенсация не предусмотрена, выросло на 14%.
- Возмездное изъятие – имущество, ставшее орудием или объектом правонарушения, увеличилось на 7%.
- Взыскание имущества по исполнительному документу выросло на 9%.
Самые распространенные причины попадания в Реестр :
- Штрафы за нарушение ПДД – 1,9 млн (21,4% от общего количества).
- Долги за административные правонарушения – 1,8 млн. (20%).
- Взыскание в пользу государственного бюджета – 1,6 млн. (18%).
75% всех долгов приходится на мужчин.
Какие области лидируют по количеству должников?
- Днепропетровщина – 973 185 долгов (11% от общего количества).
- Киев – 633 286 долгов (7%).
- Харьковщина – 620 211 долгов (7%).
- Одесщина – 525210 долгов.
- Донетчина – 521 062 долга.
Напомним, что в комитет Верховной Рады поступили жалобы граждан на то, что некоторые обменные пункты в Украине устанавливают разные курсы обмена доллара в зависимости от года его эмиссии.
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