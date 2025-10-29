В Украине резко выросла средняя зарплата: кто получает больше всего

Зарплата / © ТСН.ua

Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года выросла до 26623 грн, увеличившись на 2,7% по сравнению с августом.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

Несмотря на рост среднего дохода, ситуация с задолженностью остается сложной: на 1 октября задолженность по выплате зарплаты достигла 3,7 миллиарда гривен.

Традиционно самые высокие доходы фиксируются в сфере информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 64330 грн. Самые низкие доходы получают работники сферы образования — 16 901 грн.

Уровень зарплат существенно зависит от региона. Больше всего зарабатывают жители Киева (40111 грн). Высокие показатели также зафиксированы в Луганской (32952 грн) и Днепропетровской (27416 грн) областях. Меньше всего получают в Черновицкой (18 841 грн) и Кировоградской (19 065 грн) областях.

Стоит отметить, что хотя цены продолжают расти, минимальная зарплата в 2025 году не повышалась и останется на уровне 8000 гривен в ноябре. Как сообщили в Государственной службе статистики, данные по средней заработной плате формируют на основе отчетов, представляемых предприятиями, учреждениями и организациями с количеством десять и более работников.

Напомним, украинцы, принадлежащие к социально уязвимым группам, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Пенсии получают не только пожилые люди, но и граждане с инвалидностью.

В украинских школах отмечают острый дефицит учителей математики, физики и химии. Абитуриенты все реже выбирают эти специальности в высших учебных заведениях. Кроме того, многие выпускники педагогических университетов не идут работать в школы из-за низкой зарплаты.