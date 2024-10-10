В Украине резко выросли цены на один из овощей борщового набора

В Украине цены на картофель устанавливают новые рекорды. Одной из причин роста цен стало снижение урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам фермеров, из-за засухи, которая наблюдалась в основных регионах производства картофеля, очень высок процент некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Так, по состоянию на 8 октября картофель продавали по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг). Только за последнюю неделю цена на эту продукцию в Украине выросла в среднем на 19%.

"Причиной роста цен в этом сегменте по-прежнему остается повышенный спрос со стороны оптовых компаний, которые продолжают закупать эту продукцию для закладки на хранение. В то же время в некоторых регионах из-за сильных дождей уборки картофеля несколько затруднено, что дополнительно оказывает поддержку росту цен на эту продукцию", – объяснили аналитики.

Стоит отметить, что в настоящее время цена на картофель в Украине в среднем уже в 2,8 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года. Но крупные игроки рынка не спешат с продажей основных объемов картофеля. Они рассчитывают на более высокие цены в данном сегменте еще в первой половине этого сезона.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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