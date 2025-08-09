В Украине резко выросли цены на молоко: что повлияло на подорожание

Молоко / © Pixabay

В начале августа в Украине отмечено значительное повышение закупочных цен на молоко-сырье. Это связано с активным спросом со стороны молокоперерабатывающих предприятий, которые стремятся увеличить экспорт готовой продукции в Европейский Союз до исчерпания действующих квот.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По данным на 5 августа, средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 16,80 грн/кг без НДС — это на 66 копеек больше, чем в предыдущем месяце. Ценовой диапазон в хозяйствах варьируется от 16,10 до 17,20 грн/кг без НДС. Нижний уровень цен повысился на 60 копеек, верхний — на 50 коп.

Молоко высшего сорта подорожало до средней цены 16,60 грн/кг без НДС, что на 75 коп. больше, чем месяц назад. Цены колеблются от 15,80 до 16,90 грн/кг без НДС, при этом минимальная цена выросла на 50 коп., а максимальная — на 55 коп.

Средняя цена молока первого сорта составляет 16,20 грн/кг без НДС, что также на 75 коп. выше, чем в июле. Минимальная закупочная цена — 15,50 грн/кг, максимальная — 16,50 грн/кг. Нижняя граница цен выросла на 50 коп., верхняя — на 90 коп.

В целом, средневзвешенная цена трех основных сортов молока достигла 16,62 грн/кг без НДС, что на 70 коп. больше по сравнению с прошлым месяцем.

По словам Георгия Кухалейшвили, рост цен связан с тем, что переработчики пытаются максимально быстро отгрузить молочную продукцию на рынок ЕС без уплаты пошлин, поскольку в июне 2025 года Еврокомиссия отменила автономные торговые меры (АТС) для Украины и возобновила квоты и пошлины на украинскую молочную продукцию. Хотя Украина и ЕС согласовали условия нового торгового соглашения с постепенным переходом к европейским стандартам до 2028 года, документ до сих пор не подписан из-за позиции некоторых стран, в частности Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии, я

Поэтому производителям предлагают более высокие закупочные цены, чтобы стимулировать поставки сырья. Квоты на сливочное масло и сухое молоко почти исчерпаны, что повторяет тенденцию августа 2024 года, когда цены также резко выросли.

Экспорт молочных продуктов составляет около 20% от общего объема переработанного молока, и после исчерпания квот готовая продукция может накапливаться на складах. Однако резкое падение закупочных цен на молоко-сырье в ближайшее время маловероятно, поскольку запасы переработчиков пока исчерпаны, и они требуют времени для восстановления запасов.

В случае утверждения нового торгового соглашения с ЕС в сентябре, экспорт молочных продуктов должен возобновиться. Однако значительных скачков цен на молоко в сентябре не ожидают, ведь поставки в ЕС будет происходить со складов.

По прогнозам переработчиков, средняя цена на молоко в сентябре составит около 16,70 грн/кг, а в октябре может подняться до 17,10 грн/кг.

