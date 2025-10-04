Огурцы / © www.freepik.com/free-photo

В Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы. Сейчас стоимость этих овощей повысилась в среднем на 14% по сравнению с прошлой рабочей неделей.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Основная причина роста — сокращение предложения на рынке. По словам участников отрасли, выборки огурцов в стационарных комбинатах и пленочных теплицах уменьшились из-за нестабильных погодных условий. В то же время спрос остается стабильно высоким.

Сейчас тепличные хозяйства реализуют огурцы по 35-55 грн за килограмм (0,85-1,33 доллара), что значительно больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты отмечают, что отсутствие импортной конкуренции только усиливает рост цен.

Несмотря на подорожание, нынешняя цена все еще на 23% ниже, чем в этот же период в прошлом году. Однако, если тенденция сохранится, рынок может снова открыться для импортных поставок.

Напомним, в Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение стоимости лука. Средние цены на этот овощ за последние семь дней упали еще на 20%.