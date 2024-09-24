В Украине с 1 октября вырастет цена на электричество для одной категории потребителей

Энергетический регулятор – Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – изменяет порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) с 1 октября до конца 2024 года.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сегодняшнему решению комиссии, повышается соответствующий коэффициент, а значит, цены вырастут.

Уточняется, что регулятор на три месяца увеличил коэффициент, используемый для определения цены электроэнергии для потребителей ПОН на базе средневзвешенной цены на электроэнергию (э/э) на рынке в сутки вперед (РДС) с 1,25 до 1,5.

На сегодняшний день цена э/э для потребителей ПОН на расчетный месяц определяется с учетом средневзвешенной фактической цены э/э на РДВ за первые 20 дней предыдущего расчетного периода, увеличенной на коэффициент, учитывающий риски колебания цен на балансировочном рынке (БР) и РДВ в размере 1,25.

"В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости э/э для урегулирования небалансов э/э. В то же время ГПД (госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго") из-за обретения статуса "Дефолтный" в соответствии с Правилами рынка приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на БР", — говорится в обосновании регулятора о принятом решении.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что приведет к постепенному повышению тарифов в следующих годах.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.

Однако с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию. Теперь платежка за электроэнергию в среднем составит 734,4 грн вместо предыдущих 448,8 грн. Это связано с ростом тарифа с 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*ч.

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