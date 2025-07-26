В Украине с 31 июля вырастет цена на электричество для одной категории потребителей

Цены на электроэнергию вырастут

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Максимально разрешенный уровень цен на электроэнергию в часы вечернего пика повысится в 1,67 раза с 31 июля.

Соответствующее решение приняла 25 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Цены вырастут только в одном временном промежутке суток: с 17:00 до 23:00. На рынке «на сутки вперед» (РСВ) и «внутрисуточном рынке» (ВРС) цены вырастут с 9000 грн до 15 000 грн за МВт·ч; на балансирующем рынке — с 10 000 грн до 16 000 грн за МВт·ч.

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Бытовых потребителей изменение цены на электроэнергию не коснется напрямую, поскольку в Украине действует единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт⋅час.

Повышение прайс-кепов прежде касается промышленных потребителей (бизнеса), поскольку тарифы для населения в Украине регулируются государством (ВСО — возложение специальных обязанностей) и остаются фиксированными.

В то же время это повышение может оказать косвенное влияние. Более высокие затраты бизнеса на электроэнергию могут привести к росту цен на товары и услуги, что потенциально повлияет на население из-за инфляции.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

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Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.