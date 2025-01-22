В Украине с февраля существенно подорожает мобильная связь: какие операторы поднимут тарифы

В Украине два мобильных оператора, lifecell и Vodafone, планируют повысить тарифы со следующего месяца. lifecell собирается поднять стоимость своих тарифов, а Vodafone увеличит предоплату на целый ряд тарифов.

Об этом сообщили мобильные операторы.

"К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", – сказал CEO DVL Михаил Шелемба.

Он сообщил, что главной причиной повышения тарифов является рост стоимости электроэнергии, что повлияло на всех мобильных операторов. Lifecell заложил 2,3 млрд грн на затраты на электричество, но благодаря оптимизации затрат эти увеличения будут вдвое меньше, чем требуют экономические условия. В последний раз цена поднималась полтора года назад и только для 15% абонентов.

В то же время в Vodafone сообщили, что с 30 января будет повышена предоплата на ряд тарифов, таких как SuperNet Start и Light+, на 40–70 грн. Кроме того, наряду с повышением стоимости тарифов у некоторых из них появятся новые услуги.

Напомним, в конце 2023 года турецкая компания Turkcell объявила о продаже украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ниелю. Отмечалось, что договор о продаже был подписан 29 декабря 2023 года.

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