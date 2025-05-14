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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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В Украине стремительно подорожало сливочное масло: что стало причиной скачка цен

Сливочное масло в Украине за год подорожало на 73%, но за последний месяц рост составил всего 2%.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты / © pixabay.com

Украинский рынок молочных продуктов демонстрирует стабильность: в мае 2025 года цены на большинство товаров выросли незначительно.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Сливочное масло за месяц подорожало лишь на 2%, однако по сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 73%. Небольшой рост цен также зафиксирован на сливки (+6%) и голландский сыр (+3%). Зато кефир (2,5%) и сметана (15%) остались на прежнем уровне.

«С начала мая 2025 года украинский рынок молока сохраняет стабильность. Средние закупочные цены держатся почти на одном уровне уже второй месяц подряд. Колебания цен на прилавках составляет 1-6% в зависимости от продукции, — говорится в сообщении.

Отдельно эксперты отмечают рост экспорта молочных продуктов. За 4 месяца 2025 года его объем достиг 120,4 млн долларов — на 66% больше, чем за тот же период 2024 года.

Ранее мы сообщали, как изменились цены за последний месяц и что будет дальше.

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