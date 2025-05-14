В Украине стремительно подорожало сливочное масло: что стало причиной скачка цен

Цены на молочные продукты / © pixabay.com

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Украинский рынок молочных продуктов демонстрирует стабильность: в мае 2025 года цены на большинство товаров выросли незначительно.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Сливочное масло за месяц подорожало лишь на 2%, однако по сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 73%. Небольшой рост цен также зафиксирован на сливки (+6%) и голландский сыр (+3%). Зато кефир (2,5%) и сметана (15%) остались на прежнем уровне.

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«С начала мая 2025 года украинский рынок молока сохраняет стабильность. Средние закупочные цены держатся почти на одном уровне уже второй месяц подряд. Колебания цен на прилавках составляет 1-6% в зависимости от продукции, — говорится в сообщении.

Отдельно эксперты отмечают рост экспорта молочных продуктов. За 4 месяца 2025 года его объем достиг 120,4 млн долларов — на 66% больше, чем за тот же период 2024 года.

Ранее мы сообщали, как изменились цены за последний месяц и что будет дальше.