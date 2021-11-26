В Украине снижена межбанковская комиссия по платежным картам

В Украине снижена межбанковская комиссия по платежным картам

Международные платежные системы Visa и MasterCard вводят уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета.

С 26 ноября 2021 года Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка Украины.

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"Предпосылкой снижения комиссий стало предоставление Антимонопольным комитетом Украины 11 ноября 2021 соответствующего разрешения компаниям Mastercard и Visa на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий", — говорится в сообщении регулятора, который получил соответствующие подтверждения от региональных представителей упомянутых компаний.

В пресс-релизе компании Mastercard сообщили, что дальнейшее снижение предельных ставок интерчейндж состоится в июле 2022 и 2023 годов, согласно следующему графику, согласованному АМКУ:

с 26.11.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

"Новые размеры межбанковских ставок распространяются на безналичные операции по картам Mastercard в Украине в торгово-сервисной сети как в физических торговых точках, так и в электронной коммерции для физических лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 47% – до 58,4 млрд грн.

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