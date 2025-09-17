ТСН в социальных сетях

В Украине снизилась цена на еще один овощ: сколько стоит килограмм

Цены на картофель в Украине начали падать: аналитики объяснили почему.

Овощи

Овощи / © УНИАН

В Украине начали снижаться цены на картофель. Это связано со стартом уборки урожая поздних сортов, что увеличило предложение на рынке.

Об этом пишет EastFruit .

На сегодняшний день картофель продают по цене 9–16 грн/кг, что в среднем на 10% меньше, чем на прошлой неделе. Кроме того, цены уже на 18% ниже, чем в прошлом году в этот же период.

Фермеры также отмечают, что покупатели стали более требовательны к качеству: если раньше продавали даже мелкий картофель, то сейчас спросом пользуются только крупные партии среднего калибра.

Участники рынка настроены пессимистично, поскольку большой объем урожая не дает оснований ожидать роста цен в ближайшее время.

Напомним, вместо привычного роста цен на рынке украинских тепличных огурцов наблюдается нетипичная ситуация: цены стремительно падают. По данным аналитиков, производители вынуждены были снизить стоимость своей продукции на фоне значительного увеличения предложения и низкого спроса.

Также в Украине с начала недели зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.

