В Украине снизилась цена на популярный овощ: что еще стало дешевле

В этом сезоне помидор продолжает возглавлять список самых популярных товаров на рынке. Хотя его продажи остаются высокими, цена на этот овощ начала падать, что делает его еще более доступным для потребителей. Также изменилась цена еще ряда овощей и фруктов.

Об этом пишет EastFruit.

За последнюю неделю на рынках Украины и других стран произошли существенные изменения. Лидеры продаж и цены на основные продукты постоянно меняются. Помидоры стали самым популярным товаром. При этом предложение картофеля и моркови заметно выросло. В то же время лука, капусты, сладкого перца и огурцов стало меньше.

На рынке возникают первые продукты нового урожая. Продажи тыквы начались в Украине и Узбекистане, а гранату — в Египте и Узбекистане. Арбуз все еще очень популярен, но его почти догнали сливы и яблоки. Винограда на рынке становится все больше. В Украине голубика дорожает, а ранние яблоки дешевеют.

В Украине подешевели морковь, помидоры, кабачки, баклажаны, чеснок, малина, ежевика, ранние яблоки, груши.

Вместо этого подорожали: свекла, сладкий перец, пекинская и цветная капуста, голубика, абрикосы, нектарины, сливы

Напомним, хотя сбор урожая яблок в Украине начался недавно, цены на них быстро падают. Главная причина — низкий спрос на летние сорта урожая 2025 года.

