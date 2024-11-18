В Украине снизились цены на популярные овощи и фрукты: чем стоит запастись

Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению.

Цены в Украине на такие продукты, как капуста, картофель, тыквы, огурцы, репчатый лук, а также некоторые цитрусовые снизились.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

да, огурцы подешевели впервые за полтора месяца. Их сейчас продают за 90-110 грн/кг, хотя неделей раньше огурцы стоили 100-125 грн/кг.

Также на фоне низкого спроса снизился нижний ценовой предел и оптовая стоимость репчатого лука – до 10 грн (на прошлой неделе было 13 грн/кг).

Такая же ситуация и с картофелем – нижний ценовой предел упал с 22 до 20 грн.

Украинская тыква тоже подешевела. Его сейчас продают по 15-10 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 17-25 грн/кг.

Пекинская капуста подорожала с 30–35 грн/кг до 38–40 грн/кг, а цветная подешевела с 90–110 грн/кг до 70–100 грн/кг.

Подешевела зелень: укроп стоит 100-150 грн/кг, а салат – 40-80 грн/кг.

Цены на апельсины снизились с 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, а лимоны стоят сейчас 53-60 грн/кг.

Напомним, ранее эксперты предупредили о "космических" ценах на отдельные продукты.

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